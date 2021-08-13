Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала съемки нового сезона "Орел и Решка"

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде стала популярной украинской певицей, которую продюсирует Потап. Красотка сейчас снимается в шоу "Орел и "Решка", где ей нужно путешествовать по странам. Не забывает Мишель и об Инстаграм, где Андраде ведет блог и показывает самое интересное фанатам.

На новых кадрах Мишель показалась на фоне большиъ горок, собравшись рискнуть.

"Аааааааааааа. У меня мурашки по ляшечкам. И я иду туда", - сказала Андраде.

На втором сторисе красотка была с бутылкой шампанского. Девушка открыла его и вылила.

"Шампусик жаль", - был написан комментарий.

"И мне тоже было жалко", - ответила Андраде.

На последем сторис Мишель резко заорала, увидев, как упала монетка, "потеряв над собой контроль".

Напомним, подопечная Потапа Андраде объявила о важных переменах в жизни

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