Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала съемки нового сезона "Орел и Решка"
Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде стала популярной украинской певицей, которую продюсирует Потап. Красотка сейчас снимается в шоу "Орел и "Решка", где ей нужно путешествовать по странам. Не забывает Мишель и об Инстаграм, где Андраде ведет блог и показывает самое интересное фанатам.
На новых кадрах Мишель показалась на фоне большиъ горок, собравшись рискнуть.
"Аааааааааааа. У меня мурашки по ляшечкам. И я иду туда", - сказала Андраде.
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На втором сторисе красотка была с бутылкой шампанского. Девушка открыла его и вылила.
"Шампусик жаль", - был написан комментарий.
"И мне тоже было жалко", - ответила Андраде.
На последем сторис Мишель резко заорала, увидев, как упала монетка, "потеряв над собой контроль".
Напомним, подопечная Потапа Андраде объявила о важных переменах в жизни
А еще Politeka писала, что разведенный Позитив из "Время и Стекло" завоевал внимание красотки Мишель Андраде
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