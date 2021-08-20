Популярна співачка Настя Каменських показала кадри з концерту і зізналася, що ледь не впала під час танців

Відома українська співачка Настя Каменських, яка одружена з Потапом, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня показала в сторіс яскраві кадри з концерту в одеському нічному клубі і зізналася, що ледь не впала під час виступу.

Відео, яке Настя показала в сторіс, було знято однією з фанаток зірки, яка стояла біля самої сцени і підспівувала. У момент зйомки співачка виконувала свій хіт "П*па, як у Кім" і активно рухалася. У якийсь момент зірка ледь помітно похитнулася, але змогла утримати рівновагу і продовжити свій виступ з танцями.

Каменських вирішила не приховувати від фанатів свій "конфуз" і чесно у всьому зізналася. "Я тут мало не впала", - підписала сторіс артистка.

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