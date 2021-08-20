Популярная певица Настя Каменских показала кадры с концерта и призналась, что едва не упала во время танцев

Известная украинская певица Настя Каменских, которая замужем за Потапом, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка показала в сторис яркие кадры с концерта в одесском ночном клубе и призналась, что едва не упала во время выступления.

Видео, которое Настя показала в сторис, было снято одной из фанаток звезды, которая стояла у самой сцены и подпевала. В момент съемки певица исполняла свой хит "П*па, как у Ким" и активно двигалась. В какой-то момент звезда едва заметно пошатнулась, но смогла удержать равновесие и продолжить свое выступление с танцами.

Каменских решила не скрывать от фанатов свой "конфуз" и честно во всем призналась. "Я тут чуть не упала", - подписала сторис артистка.

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