В сети опубликовали видео чувственного танца исполнителя Олега Винника и хореографа Алены Шоптенко

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник в одном из сезонов был участником шоу "Танці з зірками". На фан-странице в Instagram, посвященной артисту, решили напомнить один из его чувственных танцев с партнершей по конкурсу Аленой Шоптенко.

В ролике, который появился в соцсети, видно, что пара исполняет чувственный вальс, в котором Олег буквально закружил Алену. При этом по сюжету они выступают в роли Мастера и Маргариты на Балу у сатаны. Для своего выступления Винник и Шоптенко также выбрали необычные наряды, а лица скрывали под ажурными масками.

В подписи к видео написали: "Мастер и Маргарита". А поклонники тут же принялись комментировать танец пары, засыпая их комплиментами: "Как остановиться и перестать пересматривать?", "Да как ты это делаешь? Можно пересматривать бесконечно. Очень красиво", "Вау! Вот это я понимаю бал у Сатаны", "Красивый пост. Олег вообще шик", "Бал у Сатаны по другую музыку должен быть", "Шик и блеск", "Ты что творишь? Это слишком шикарно".

Напомним, Винник вышел на сцену в узкой черной рубашке, и "волчицы" обомлели: "Покоритель".

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