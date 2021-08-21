Известный исполнитель Олег Винник показал в соцсети яркие фото с концерта в Одессе

Как сообщает Politeka.net, популярный исполнитель, любимец женщины Оле Винник, которому приписывают роман с его бэк-вокалисткой Таюне, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездный мачо поделился в соцсети яркими кадрами с грандиозного концерта в Одессе, на котором собрал полный зал поклонниц.

На фотографиях видно, что за время концерта Олег сменил несколько нарядов. Больше всего привлекает внимание его образ со стильной черной рубакой, которая едва заметно повторяет все очертания величественного торса, и с темными классическими брюками.

В подписи к фотографиям Винник написал: "Мы вместе с вами создали настоящий праздник, Одесса". Пользователи тут же принялись комментировать снимки певца, благодаря его за концерт и приглашая в свои города: "Непревзойденные фото! Непревзойденные вы! Зажгли Одессу", "Теперь Одесса – самый счастливый город. И Харьков безмерно Вас ждет", "Мы сделали непросто праздник, а мега праздник!", "Лучшие фото!", "Такие атмосферные фото", "Олег, вы лучший", "Спасибо!", "Спасибо вам за все, вы лучший!", "Олег, Вы покоритель украинских городов".

Напомним, "Тайную супругу" Олега Винника неожиданно сравнили с Поляковой: "Мне одной кажется, что они...".

Как сообщала Politeka, Олег Винник на берегу моря исполнил мечту своих верных "волчиц": "Как же было горячо".

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