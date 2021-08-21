В соцсети решили сравнить "тайную жену" Олега Винника Таюне и певицу Олю Полякову

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник всегда скрывал от общественности свою личную жизнь. Однако фанаты уже давно уверенны, что "тайной женой" артиста является его бэк-вокалистка, певица Таюне. Девушка даже имеет свой фан-клуб в соцсети Instagram, где часто публикуют ее фотографии и видео.

Так, недавно на одной из фан-страниц, посвященных певице, опубликовали забавный фотоколлаж, сделанный в фотошопе, на котором показали Таюне вместе с певицей Олей Поляковой. Некоторые из фанатов даже заметили некую схожесть во внешности артисток.

В подписи к фото немного рассказали о Таюне: "Таюне или же Таюне Таисия, поклонники зовут ее, как "Квітка Таюне". Известна как, талисман коллектива, бэк-вокалистка @olegg.vynnyk". Пользователи тут же принялись комментировать фотоколлаж: "Красивенько", "Вау", "Моя же ты богиня. Вау. Удивительно", "Мне одной кажется, что они чем-то похожи?", "Шедевр", "Красивые", "Очень красиво".

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