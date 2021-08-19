Украинцам показали забавное видео с "тайной женой" Олега Винника

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник тщательно скрывает от общественности свою личную жизнь. Однако фанаты артиста все равно считают его "тайной женой" бэк-вокалистку Таисию Сватко (Таюне), которая всегда рядом с ним – на сцене и за кулисами.

Недавно в одной из фан-страниц в Instagram, посвященных Олегу, опубликовали забавное видео, на котором показали его и Таюне во время подготовки к концерту. В ролике сначала певец выходит из авто, потом появляется в зале, где полным ходом идет подготовка к выступлению. Также в ролике можно увидеть "тайную жену" артиста Таюне.

Как видно, бэк-вокалистка снята в момент зажигательного танца на сцене, она подпрыгивает так, что поднимается и ее одежда, сверкая красивым плоским животиком. Перед камерой Таюне появилась в серых джинсах и розовой толстовке, а на ее голове видно стильную кепку. Кто-то из пользователей шутливо прокомментировал радостный танец Таисии: "Танцуют все!".

На видео так же попал момент, когда Олег Винник поднял большой палец вверх, когда на сцене стояла и танцевала его бэк-вокалистка Таюне.

Напомним, Винник и его "тайная жена" слились в романтичном танце под хит Тины Кароль, видео: "Как же красиво".

Как сообщала Politeka, "Тайная" супруга Олега Винника добилась одобрения его верных "волчиц": "Супер красивая".

Также Politeka писала, что Поклонницы Олега Винника поддержали его "супругу", которую он скрывает: "Тая, дай тебе Бог терпения".