Любимец украинок певец Олег Винник празднует сегодня день рождения

Олег Винник - известный украинский певец, который покорил сердца многих поклонниц. Сегодня ему - 48 лет. Артист скрывает от фанатов свою личную жизнь. Однако, ему уже давно приписывают романтические отношения с Таисией Сватко (Таюне), его бэк-вокалисткой. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз Таюне выложила новую публикацию с серией фото. На черно-белых снимках вокалистка вместе с "избранником" Олегом Винником.

"С Днём рождения, Маэстро!!!

Путь не ищут - его создают!

Успех есть там, где отдают!

Олег Анатольевич, Вы знаете, как чёрный цвет превратить в яркие краски и умеете красиво раскрасить эту реальность, сделав её нереальной! Пусть труды и мысли Ваши будут лучезарными, песни - легендарными, а поклонники Вашего творчества - благодарными! Многая лета!!!.", поздравила Олега Винника вокалистка в Инстаграм.

В комментариях поклонники оставили множество поздравлений: "Вы непревзайденные, однозначно. Равных вам нет. Слов не хватает описать какие вы классные", "Поздравляю ,с изменником ! Счастья Вам безграничного во всех его проявлениях".

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