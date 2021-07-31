Любимец украинок певец Олег Винник празднует сегодня день рождения
Олег Винник - известный украинский певец, который покорил сердца многих поклонниц. Сегодня ему - 48 лет. Артист скрывает от фанатов свою личную жизнь. Однако, ему уже давно приписывают романтические отношения с Таисией Сватко (Таюне), его бэк-вокалисткой. Об этом сообщает Politeka.net.
На этот раз Таюне выложила новую публикацию с серией фото. На черно-белых снимках вокалистка вместе с "избранником" Олегом Винником.
"С Днём рождения, Маэстро!!!
Путь не ищут - его создают!
Успех есть там, где отдают!
Олег Анатольевич, Вы знаете, как чёрный цвет превратить в яркие краски и умеете красиво раскрасить эту реальность, сделав её нереальной! Пусть труды и мысли Ваши будут лучезарными, песни - легендарными, а поклонники Вашего творчества - благодарными! Многая лета!!!.", поздравила Олега Винника вокалистка в Инстаграм.
Внучка Софии Ротару наслаждается роскошной жизнью в Италии в обнимку с женихом-миллионером: "Следуйте за мечтами"
Тригубенко показал, в каких условиях живет после провала в "Холостячке": "Я голодный"
Ани Лорак в мокром купальнике не постеснялась показать роскошное декольте: кадры отдыха
Сияющая Мишина и победитель "Танців з зірками" снова вместе, об Эллерте ни слова: "Ну что..."
48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "Стальной пресс тут только у одной"
В комментариях поклонники оставили множество поздравлений: "Вы непревзайденные, однозначно. Равных вам нет. Слов не хватает описать какие вы классные", "Поздравляю ,с изменником ! Счастья Вам безграничного во всех его проявлениях".
Ранее сообщалось, Олегу Виннику - 48, неизвестные факты о личной жизни короля "волчиц": "Сделал татуировку, но..."
Также, редчайшее фото юной "супруги" Олега Винника всплыло в Сети, невозможно не влюбиться: "Узнали?"
Politeka рассказывала, Олег Винник исполнил мечту своих "волчиц", заставив их визжать от радости: "А, Боже!"