Популярный украинский исполнитель Олег Винник дал сольный концерт в Одессе

Как пишет Politeka.net, 49-летний украинский певец и автор песен из Черкасской области Олег Винник долгое время жил и работал в Германии, однако в 2011 вернулся в Украину. Винник пользуется широкой популярностью среди женщин и часто дает сольные концерты.

Так, на этот раз в своем Instagram Олег Винник опубликовал отрывки из своего сольника в Одессе, который состоялся 18 августа на концертной арене "Морвокзал".

"Одесса, как же было горячо! 🔥🔥🔥 Счастлив видеть вас такими свободными и вспыльчивыми! 🤩 ", написал Винник.

Заметим, что о сольном концерте в Одессе мечтало много Олегових поклонниц и мечта сбылась. Как видим, на концерт кумира пришло очень много людей, которые громко подпевали и танцевали.

"Олег, было очень здорово! 🔥 Спасибо за теплоту, душевность, задор, энергетику! ❤ ", "Клаааас 🔥🔥🔥 , круто 😍❤️❤️❤️", " невероятно!! 🔥❤️❤️ ", "Было круто! Давно мечтала побывать у вас на концерте ❤️класс 🔥🔥🔥 да и вы просто светились от счастья ❤️ Кайфанули все 🤘 спасибо Вам большое за подаренные счастливые минуты ❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "действительно было горячо! Радуюсь, как всегда, что вы счастливы! 🔥🔥🔥🔥 "Приезжайте еще, запала у нас еще огого 😂 !!! Были ооочень рады Вас видеть!!! Ждем осенью, вы обещали 😉 ", - пишут фанаты.

Ранее Politeka писала, что Олег Винник сообщил украинкам радостную новость, фото: "волчицы будут самые счастливые".

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