У Мережі з'явилися цікаві кадри зі співаком Олегом Винником і Олею Поляковою
Так, на одній з фан-сторінок зірок в Instagram опублікували відеоколаж, показавши фрагмент, судячи з усього, з першого сезону шоу "Маска", в якому і Оля, і Олег були детективами, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Автор поста поклав ролик на музику, яка якнайкраще передала настрій, що панував в той момент в залі - між Винником і Поляковою "літали" іскри.
"На високих підборах йде модна бамбіна👠 👑 Я на неї дивлюся, стирчу 😍 сідай зі мною, прокачу", - співається в пісні.
Оля ефектно вийшла на сцену в чорній облягаючій сукні і малиновій прозорій накидці. У Винника аж щелепа впала при появі Полякової, що дуже добре помітно на кадрах.
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Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:
"Ваай... води несіть... жарко стало від відео😍"
"Нереально красиво перфектно❤️"
"Шикарно😍"
"Ляяяяяя🥺 💦"
До цього ми розповідали, як співачка зворушливо привітала Олега Анатолійовича з днем народження, показавши в "сторіз" фото з ним. Артист обіймав Олю за плечі, а та розпливлася в задоволеній посмішці.
"З днем народження, Олег Винник! Нехай душа співає! Натхнення, приємних змін і великої любові шанувальників твоєї творчості!", - написала Полякова.
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