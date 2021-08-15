Популярний український співак Олег Винник разом з "таємною дружиною" Таюне влаштували сюрприз для друга

Як пише Politeka.net, артисти заспівали святкову пісню для свого знайомого в його день народження. Виступ був дуже атмосферним, емоції не міг стримати ніхто. Після номера зірки стали обіймати чоловіка.

"З днем народження! Дорогий Олександре! З Днем народження тебе, Брат!!! У мене серце зараз як велика повітряна куля. А в ньому найтепліші і щирі до Тебе побажання і привітання. І нехай сьогодні не за одним столом, а на відстані, але ти все чуєш серцем, мій Друг!",- підписав відео артист.

У коментарях шанувальники залишили масу відгуків.

"Така класна атмосфера, тепло дружно, і головне є любов, все як повинно бути», «Боже, як же я б хотіла до Вас на святкову вечірку. Але я з Вами серцем і душею", "Молодці, просто бомба від душі!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що шанувальниці Олега Винника підтримали його "таємну дружину": "Тая, дай тобі Бог...".

А ще Politeka писала, що Винник злився в романтичному танці з ефектною блондинкою, яку називають його дружиною: "як же красиво".

Також Politeka повідомляла, що Винник не стримав емоцій на зйомках з літаком: «Друзі мої, це ж бомба».