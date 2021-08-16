Олег Винник вирішив розповісти українцям, які у нього плани на найближче майбутнє
Як пише Politekka.net, Олег Винник став дуже популярним виконавцем в Україні. За сторінкою красеня слеїть майже мільйон українців, де Олег ділиться своєю творчістю.
На новому фото Винник був у штанях і футболці. Олега зобразили на тлі Одеси, а також додали логотип красеня - коло з буквою V всередині.
"До самого жаркого концерту в цьому році залишилося три дні! Моя Сонячна Одеса, будемо літати з тобою на ангельських крилах, 18 серпня чекаю всіх на Морвокзалі", - написано було під публікацією.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Спасибі, за ваші пісні, Любов це прекрасно Жінки України, найкращі!Поважаю Вас, за те що ви співаєте душею!!!", "Одеські вовчиці-будуть найщасливіші".
І Харків вас безмірно чекає! Вже відраховуємо дні і години до головного концерту 2021".
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