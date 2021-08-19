Певица Элина Иващенко, с которой исполнил песню Олег Винник, похвасталась роскошным образом

Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко стала триумфатором талант-шоу "Голос. Діти", где заняла первое место, а после этого заявила о себе на "Х-Факторе". 19-летняя певица продолжает творить и недавно спела в дуэте с Олегом Винником песню "Діаманти". Красотка активно продвигает свое творчество в Инстаграм, а также хвастается роскошными образами.

На новом видео, которое девушка записала для ТикТок, и опубликовала в Инстаграм, Элина была в желтом пиджаке. Красотка эффектно поправила роскошные волосы и показала яркий мейкап. Как можно заметить, Иващенко сидела в автомобиле.

Видео девушка никак не подписала, а только поставила смайлик в виде сердечка.

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