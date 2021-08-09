Укураинская певица, радиоведущая Элина Иващенко, которая спела с Олегом Винником, показала себя в необычном образе
Элина в свое время стала победительницей талант шоу "Голос. Діти", а после покорила и "Х-Фактор". Сейчас 19-летняя певица продолжает заниматься творчеством, в частности, не так давно онна спела песню "Діаманти" с Олегом Винником. Также Иващенко активно ведет социальные сети, в Инстаграме на нее подписаны 23,8 тысячи человек.
Как пишет Politeka.net, в новом посте певица похвасталась фото, на котором запечатлена в мини платье с глубоким декольте. Сфотографировалась она на фоне небольшого пруда.
«Какая твоя любимая стихия?)😊 Моя – вода», - написала Элина.
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Снимок вызвал бурную реакцию пользователей Сети. Поклонники восхищаются красотой юной артистки.
«Лучшая», «Красавица», «Пушка», «Невероятно горячая», - пишут в комментариях.
Напомним, юная фаворитка Олега Винника в очень миниатюрном платьице решила полюбопытствовать.
А еще Politeka рассказывала, что юная фаворитка Олега Винника в экстра-мини показала свои таланты.
Также Politeka писала, что сын Виктора Павлика решился на громкое заявление о сценической подруге Винника Элине Иващенко.