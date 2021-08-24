Олег Винник разом зі своєю бек-вокалісткою Таюне запалили на грандіозному концерті в Одесі

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник, який підкорив серця мільйонів фанаток, днями дав грандіозний концерт в Одесі. Кадри з виступу артиста шанувальники тут же почали викладати в мережу.

На фото і відео в Instagram-сторіс видно, що на сцену Олег вийшов в стильних сірих джинсах і білій футболці. Поруч з ним весь час була бек-вокалістка Таюне (Таїсія Сватко), яку називають "таємною дружиною" Винника. Красуня-співачка вийшла на сцену в довгій чорній сукні з цікавою прозорою спідницею і вузьким корсетом. Свій образ вона доповнила туфлями на шпильках, об'ємною укладанням і яскравим макіяжем.

Судячи з кадрів, Винник разом з Таюне здорово запалили величезний зал людей, які прийшли на концерт. А "вовчиці" в соцмережах, виставляючи кадри з заходу, дякували кумиру за його виступ: "Спасибі коханому", "Відчуй".

Нагадаємо, Винник вийшов на сцену у вузькій чорній сорочці, і "вовчиці" обімліли: "Підкорювач".

Як повідомляла Politeka, "Таємну дружину" Олега Винника несподівано порівняли з Поляковою: "Мені одній здається, що вони...".

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