Олег Винник вместе со своей бэк-вокалисткой Таюне зажгли на грандиозном концерте в Одессе

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник, который покорил сердца миллионов фанаток, на днях дал грандиозный концерт в Одессе. Кадры с выступления артиста поклонники тут же начали выкладывать в сеть.

На фото и видео в Instagram-сторис видно, что на сцену Олег вышел в стильных серых джинсах и белой футболке. Рядом с ним все время была бэк-вокалистка Таюне (Таисия Сватко), которую называют "тайной женой" Винника. Красотка-певица вышла на сцену в длинном черном платье с интересной прозрачной юбкой и узким корсетом. Свой образ она дополнила туфлями на шпильках, объемной укладкой и ярким макияжем.

Судя по кадрам, Винник вместе с Таюне здорово зажгли огромный зал людей, которые пришли на концерт. А "волчицы" в соцсетях, выставляя кадры с мероприятия, благодарили кумира за его выступление: "Спасибо любимому", "Почувствуй".

Напомним, Винник вышел на сцену в узкой черной рубашке, и "волчицы" обомлели: "Покоритель".

Как сообщала Politeka, "Тайную супругу" Олега Винника неожиданно сравнили с Поляковой: "Мне одной кажется, что они...".

Также Politeka писала, что Олег Винник на берегу моря исполнил мечту своих верных "волчиц": "Как же было горячо".