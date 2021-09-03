В сети опубликовали архивное видео, на котором Тина Кароль исполняет легендарную песню Аллы Пугачевой

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных Тине Кароль, опубликовали архивное видео, на котором молодая певица исполняет хит российской примадонны в присутствии самой Аллы Борисовны. Похоже, видео было снято во время одного из творческих вечеров Пугачевой, где молодые исполнители пели ее шлягеры.

На видео видно, что совсем юная Тина вышла на сцену в длинном светлом платье с пышным подолом и без бретелек. Наряд красиво лег по фигуре, подчеркивая талию и все изгибы тела. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж. В ролике Кароль исполняет хит Пугачевой "Лето".

В подписи к публикации написали строчку из этой песни: "Я так хочу, чтобы лето не кончалось". Пользователи тут же принялись комментировать видео с Тиной: "Зажигательно", "Нежная, красивая Тина, и прекрасно спела песню", "Красивая и талантливая девушка, приятно смотреть и слушать", "Прекрасное исполнение", "Очень красивая и талантливая", "До Аллы далековато".

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