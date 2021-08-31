Не сложившаяся, увы, парочка Тина Кароль и Дан Балан до сих пор не дают покоя своим фанатам

Несмотря на то, что звезды опровергли какие-либо романтические отношения, поклонники продолжают "творить" на эту тему, создавая любопытные коллажи, видео и мемы.

Так на одной из фан-страничек 36-летней Кароль в Инстаграм метко подшутили. Тина оценила и даже репостнула в своих "сториз", передает Politeka.net.

Автор взял за основу кадры из вокального шоу "Голос країни", где, собственно, и вспыхнул телеэкранный роман артистов.

"Когда мы поженились, жена взяла мою фамилию, - якобы рассказывает молдавский красавчик на кадрах. - Теперь я просто Дан".

Здесь же засветилась Кароль, сидевшая в судейском кресле рядом.

Как известно, Кароль и Балан "поддерживали" слухи о своих взаимоотношениях несколько лет. Звезды не подтверждали, но и не опровергали их, давая все новые и новые поводы думать, что между ним любовь. Во время "Голосу" они откровенно флиртовали и даже дарили друг другу милые подарочки.

Недавно 42-летний Балан, который скрывает свою личную жизнь, не выдержал и признался, что между ними все это время была лишь симпатия и ничего, кроме дружбы.

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