Відома співачка Тіна Кароль, яка вперше за довгий час не буде ведучою шоу "Танці з зірками", вразила яскравим перевтіленням

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 36-річна зірка опублікувала сторіс, в якій продемонструвала яскраві вбрання. Спочатку артистка позувала в строгому костюмі чорного кольору. Її світлі локони вдало гармоніювали з нарядом. Співачка покрутилася і раптово опинилася перед камерою в неймовірно ніжній рожевій сукні з розрізом. Кароль показала себе з усіх боків, в черговий раз довівши, що ефектно виглядати можна в будь-якому вбранні.

Зазначимо, що нещодавно стало відомо, що Тіна Кароль більше не з'явиться на шоу «Танці з зірками», яке вона вела з першого сезону. Також в мережі обговорюють і той факт, що на "Голосі країни" Тіни теж не буде. Замість цього артистка кинула всі сили на те, щоб просувати свій бренд і співпрацювати з різними компаніями. Сьогодні артистка є обличчям відразу декількох рекламних кампаній.

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