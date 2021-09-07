Відома співачка Тіна Кароль, яка вперше за довгий час не буде ведучою шоу "Танці з зірками", вразила яскравим перевтіленням

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 36-річна зірка опублікувала сторіс, в якій продемонструвала яскраві вбрання. Спочатку артистка позувала в строгому костюмі чорного кольору. Її світлі локони вдало гармоніювали з нарядом. Співачка покрутилася і раптово опинилася перед камерою в неймовірно ніжній рожевій сукні з розрізом. Кароль показала себе з усіх боків, в черговий раз довівши, що ефектно виглядати можна в будь-якому вбранні.

Зазначимо, що нещодавно стало відомо, що Тіна Кароль більше не з'явиться на шоу «Танці з зірками», яке вона вела з першого сезону. Також в мережі обговорюють і той факт, що на "Голосі країни" Тіни теж не буде. Замість цього артистка кинула всі сили на те, щоб просувати свій бренд і співпрацювати з різними компаніями. Сьогодні артистка є обличчям відразу декількох рекламних кампаній.

Нагадаємо, що Кароль вирішила нагадати українцям, хто тут королева: "на ніч-то навіщо?".

Раніше Politeka писала, що Тіна Кароль зганьбилася на чужому весіллі: "коли три місяці...".

A ще Politeka повідомляла, що Кароль з мінімумом косметики здивувала виглядом: "вона захворіла?".