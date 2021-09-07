Известная певица Тина Кароль, которая впервые за долгое время не будет ведущей шоу «Танцы со звездами», впечатлила ярким перевоплощением

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 36-летняя звезда опубликовала сторис, в которой продемонстрировала яркие наряды. Сначала артистка позировала в строгом костюме черного цвета. Ее светлые локоны удачно гармонировали с нарядом. Певица покрутилась и внезапно оказалась перед камерой в невероятно нежном розовом платье с разрезом. Кароль показала себя со всех сторон, в очередной раз доказав, что эффектно выглядеть можно в любом наряде.

Отметим, что недавно стало известно, что Тина Кароль больше не появится на шоу «Танцы со звездами», которое она вела с первого сезона. Также в сети обсуждают и тот факт, что на «Голосе страны» Тины тоже не будет. Вместо этого артистка бросила все силы на то, чтобы продвигать свой бренд и сотрудничать с различными компаниями. Сегодня артистка является лицом сразу нескольких рекламных кампаний.

Напомним, что Кароль решила напомнить украинцам, кто тут королева: "На ночь-то зачем?".

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