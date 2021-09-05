Популярна українська співачка Тіна Кароль показала чаруючий образ в незвичайній сукні зі сміливими вирізами

Зірка порадувала шанувальників новим ефектним знімком на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Кароль продемонструвала свій новий ефектний образ з незвичайним дизайнерським платтям. Чорне вбрання з напівпрозорими вставками на спідниці, розрізом до самого стегна і глибоким вирізом декольте ідеально підкреслив природну красу співачки.

Однак, головною родзинкою образу стала ефектна металева накидка на грудях співачки, що нагадує кольчугу своїми переплетеннями.

Кароль позувала на чорному тлі, дивлячись прямо перед собою з серйозним виразом обличчя. Завдяки цьому її образ вийшов дуже елегантним і владним.

Співачка підписала знімок простим і ємним хештегом #красиво.

Шанувальники Кароль не змогли пройти повз такого вражаючого фото.

"Наша Королева", "Будьте ведучою танці зі заїздами, вас не вистачає", "Тіна, ну на ніч-то навіщо? У мене нерви не сталеві", "Богиня", "Чорна королева", "естетичний шок!!!!!! Вау!", "Краса неземна", "Така сильно красива", "це божественно! Тіна ти просто шикарна", "Будьте акуратніше, не дивіться стоячи, можна впасти від її краси", - пишуть люди.

Нагадаємо, Тіна Кароль на емоціях виконала спонтанний стриптиз, кадри вже в мережі.

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