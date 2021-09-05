Популярная украинская певица Тина Кароль показала завораживающий образ в необычном платье со смелыми вырезами

Звезда порадовала поклонников новым эффектным снимком на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Кароль продемонстрировала свой новый эффектный образ с необычным дизайнерским платьем. Черный наряд с полупрозрачными вставками на юбке, разрезом до самого бедра и глубоким вырезом декольте идеально подчеркнул естественную красоту певицы.

Однако, главной изюминкой образа стала эффектная металлическая накидка на груди певицы, напоминающая кольчугу своими переплетениями.

Кароль позировала на черном фоне, глядя прямо перед собой с серьезным выражением лица. Благодаря этому ее образ получился очень элегантным и властным.

Певица подписала снимок простым и емким хэштегом #красиво.

Поклонники Кароль не смогли пройти мимо такого впечатляющего фото.

«Наша Королева», «Будьте ведущей танцы со заездами, вас не хватает», «Тина , ну на ночь - то зачем? У меня нервы не стальные», «Богиня», «Черная королева», «Эстетический шок!!!!!! Вау!», «Красота неземная», «Такая сильно красивая», «Это божественно! Тина ты просто шикарна», «Будьте аккуратнее, не смотрите стоя, можно упасть от ее красоты», - пишут люди.

Напомним, Тина Кароль на эмоциях исполнила спонтанный стриптиз, кадры уже в Сети.

Как сообщала Politeka, Тину Кароль на «Танцях з зірками» неожиданно заменил сердцеед Макс Барских.

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