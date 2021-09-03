Стало известно, кто стал новым ведущим звездного балкона на шоу "Танці з зірками" вместо Тины Кароль

Как передает Politeka.net, 5 сентября начнется новый сезон шоу "Танці з зірками" на телеканале "1+1". В проекте будут участвовать 14 звезд украинского шоубизнеса, неизменным ведущим остается Юрий Горбунов и также к нему присоединится популярный артист Макс Барских.

На этот раз на странице "Танці з зірками" опубликовали новое фото. На нем объявили, что вместо Тины Кароль стал новым ведущим Макс Барских.

"Ведущим звездного балкона на первом эфире шоу "Танці з зірками" станет главный хитмейкер страны Макс Барских🎉

Также певец станет специальным гостем со своим выступлением! Напомним, в это воскресенье в 21:00 премьера самого масштабного танцевального шоу страны!", - сообщили на странице.

Поклонники шоу разделились во мнениях: "Ура🔥❤️ Обязательно буду смотреть! 😍", "Круто! В следующем году ждем на паркете", "Макс Барсих всегда и везде желанный гость", "Ого!".

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