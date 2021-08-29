Актриса "Женского квартала" Анастасия Оруджова показала, как готовится к тренировкам

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у красотки появилась сторис, на которой она кокетничала и позировала перед камерой, демонстрируя красивый макияж. 29-летняя звезда стреляла глазками, приковывая внимание к себе.

Как известно, Анастасия Оруджова стала новой участницей популярного проекта «Танці з зірками». Перед участием в проекте ей удалось похудеть на 30 килограмм. На свежих фото видно, что девушка очень довольна своей формой, которая во время участия в проекте будет только улучшаться.

«Немного нюдового макияжа перед тренировкой не помешает», - игриво подписала сторис звезда.

Отметим, что на данный момент неизвестно, с кем именно танцует Оруджова, но на одной из сторис она засветила коллегу, назвав его красавчиком.

Добавим, что звезда «Женского квартала» является одной из любимиц публики. Поклонники с нетерпением ждут ее появления на паркете.

Напомним, что Анастасия Оруджова впервые показала своего партнера: "Красивый такой".

Как сообщала Politeka, Оруджова сбросила 30 килограммов, и теперь это другой человек: "Ах, Настенька...".

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