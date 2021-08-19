Відома актриса і гумористка Анастасія Оруджова показала, як виглядає після радикального схуднення
Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка Анастасія Оруджова, яка виступає в колективі "Жіночого кварталу", нещодавно оголосила про свою участь "Танці з зірками". Однак, більший ажіотаж викликало навіть не це, а те, що дівчина зуміла схуднути на 30 кілограмів і її тепер просто не впізнати.
У своєму мікроблозі в Instagram Настя нещодавно опублікувала кілька свіжих фото, на яких вразила результатами схуднення. На знімках красуня зображена, сидячи на диванчику на красивій сонячній галявині. Перед камерою вона з'явилася в стильному образі - на ній цікавий топік і яскраве бірюзове плаття, а шию прикрашають кокетливі намиста. Цей наряд тільки підкреслив постройневшее тіло і витончені плечі актриси. Волосся дівчини акуратно укладені, а на її обличчі легкий макіяж.
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Шанувальники тут же почали засипати Оруджову компліментами в коментарях: "Я від вас балдію", "Вау", "Красуня", "Супер", "Ах, Настуся", "Просто вогонь", "Яка красуня", "Класна", "Схудла", "Ну вже просто лялечка, яка ж ти красива", "Красива", "Яка красива".
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