Новим учасником майбутнього сезону шоу "Танці з зірками" став відомий артист Дмитро Каднай, який відразу опинився в центрі уваги

Перед стартом нового сезону в мережі традиційно проходить відомий # танціззіркаміchallenge, в рамках якого українські зірки кидають один одному виклик, запрошуючи битися на головному паркеті країни. Після чергового запрошення стало відомо, що одним з учасників стане фронтмен групи Kadnay Дмитро Каднай.

Спеціально, щоб підігріти інтерес до свого нового завдання підкорити паркет, артист виклав на своїй сторінці в Instagram цілу серію «танцювальних» кадрів і навіть показав, що нібито вчиться тягнути шкарпетку в гумористичній формі.

До слова, зараз вже відомо, що на паркеті виступатимуть Джамала, Олег Фагот, Олександра Зарицька, Анастасія Оруджова, Олексій Суровцев.

"Правильно тягну шкарпетку ? На якому фото найвдаліше ? 🤣 Допомагайте) я в танці людина нова» " - пише Каднай.

Шанувальники підтримали:

"Фото Агонь😉 🔥❤; Діма відмінний початок! 🔥так тримати! 🤩 🙌 ; Паркет там буде горіти🔥; ви мені дуже подобаєтеся, як артист)буду за вас вболівати 😊 удачі🤗; сильно натягнув; та не, не правильно😂; людина харизма!); А я хочу знати хто Буряк🤣; Носок - на 2, ну а шкарпетка-на 1 і 3😂; вдаліше всього 4 фотка😂 🔥 😂; ці рухи, актерочка, пластика, ритм – навіть крізь фото енергія зашкалює. Що ж буде на танцях? 😌 💥 ; Експресія другої фотки перемагає !🕺🏻😀».

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