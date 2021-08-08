Новым участником грядущего сезона шоу "Танці з зірками" стал известнай артист Дмитрий Каднай, который сразу оказался в центре внимания

Перед стартом нового сезона в сети традиционно проходит известный #танціззіркамиchallenge, в рамках которого украинские звезды бросают друг другу вызов, приглашая сразиться на главном паркете страны. После очередного приглашения стало известно, что одним из участников станет фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай.

Специально, чтобы подогреть интерес к своей новой задачи покорить паркет, артист выложил на своей странице в Инстаграм целую серию «танцевальных» кадров и даже показал, что якобы учится тянуть носочек в юмористической форме.

К слову, сейчас уже известно, что на паркете будут выступать Джамала, Олег Фагот, Александра Зарицкая, Анастасия Оруджова, Алексей Суровцев.

«Правильно тяну носочек ? На каком фото удачнее всего ? 🤣 Помогайте) я в танце человек новый)» - пишет Каднай.

Поклонники поддержали:

«Фото Агонь😉🔥❤; Дима отличное начало! 🔥так держать! 🤩🙌; Паркет там будет гореть🔥; Вы мне очень нравитесь, как артист)Буду за вас болеть😊Удачи🤗; Сильно натянул; Да не, не правильно😂; Человек Харизма!); А я хочу знать кто Буряк 🤣; Носок-на 2,ну а носочек-на 1 и 3😂; Удачней всего 4 фотка😂🔥😂; Эти движения, актёрочка, пластика, ритм – даже сквозь фото энергия зашкаливает. Что ж будет на Танцах? 😌💥; Экспрессия второй фотки побеждает !🕺🏻😀».

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