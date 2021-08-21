Зірка "Жіночого кварталу" Настя Оруджова поділилася кадрами з першої зустрічі з партнером по "Танцях з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, відома гумористична актриса Настя Оруджева, яка виступає у складі "Жіночого кварталу", нещодавно оголосила, що стала учасницею "Танців з зірками". Ще більше дівчина здивувала своїх шанувальників, коли зізналася, що схудла на 30 кілограмів.

Тепер же у своїх Instagram-сторіс Настя розповіла, що вперше зустрілася зі своїм партнером по танцювальному проекту за межами спортзалу, і навіть частково засвітила його, при цьому не показуючи обличчя.

На одній з сторіс актриса зображена на вулиці при повному параді – на ній довге темне плаття цікавого фасону, поверх якого вона накинула піджак. "Партнер запросив погуляти, щоб хоч раз подивитися на мене не пітну. Але я одягла піджак і не дам йому такої можливості", - підписала сторіс Оруджова.

Також красуня виклала відео з вечірньої прогулянки з партнером, проте показала лише як він тримає її за руку. Варто зауважити, що на руці хлопця стильний годинник і татуювання. "А хто тут красивий такий", - каже Настя в ролику, мабуть, маючи на увазі свого партнера.

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