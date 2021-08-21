Звезда "Женского квартала" Настя Оруджова поделилась кадрами с первой встречи с партнером по "Танцях з зірками"

Как сообщает Politeka.net, известная юмористическая актриса Настя Оруджева, которая выступает в составе "Женского квартала", недавно объявила, что стала участницей "Танців з зірками". Еще больше девушка удивила своих поклонников, когда призналась, что похудела на 30 килограммов.

Теперь же в своих Instagram-сторис Настя рассказала, что впервые встретилась со своим партнером по танцевальному проекту за пределами спортзала, и даже частично засветила его, при этом не показывая лица.

На одной из сторис актриса запечатлена на улице при полном параде – на ней длинное темное платье интересного фасона, поверх которого она накинула пиджак. "Партнер пригласил погулять, чтобы хоть раз посмотреть на меня не потную. Но я надела пиджак и не дам ему такой возможности", - подписала сторис Оруджова.

Также красотка выложила видео с вечерней прогулки с партнером, однако показала лишь как он держит ее за руку. Стоит заметить, что на руке парня стильные часы и татуировки. "А кто тут красивый такой", - говорит Настя в ролике, видимо, имея в виду своего партнера.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" появилась на пляже в купальнике без верха: "Господи, что ты там прячешь".

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