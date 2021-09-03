На презентации проекта «Танці з зірками» появились все звездные участники шоу, а также показали их партнеров

Скоро на телеэкраны выйдет пятый сезон шоу «Танці з зірками», пишет Politeka.net. Создатели проекта обещают удивить.

Уже известны имена звездных участников, среду которых: артисты Джамала, Фагот из «ТНМК», солистка «KAZKA» Александра Зарицкая, Дмитрий Каднай, танцор Алексей Суровцев, звезда «Женского квартала» Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко и так далее.

2 сентября прошла презентация проекта, на котором представили также партнеров знаменитостей.

Танцоров объявлял ведущий Юрий Горбунов, а они устраивали свою мини-презентацию в виде танцев.

Среди хореографов были чемпионы по танцам, а также финалисты престижных конкурсов: Анна Карелина, Алина Ли, Алексей Базела, Даниэла Преап, Макс Леонов, Лиза Русина, Мария Колосова, Юрий Мешков, Антон Нестеренко, Роксолана Маланчук, Денис Самсон, Катерина Тришина, Яна Цибульская.

Также в этом сезоне принимает участие бывший муж певицы Ирины Билык, известный танцор Дмитрий Дикусар.

Отметим, в этом году Тина Кароль не будет ведущей шоу, теперь компанию Юрию Горбунову составит телеведущая Иванна Онофрийчук.

Членами жюри стали хореограф Влад Яма, украинская прима-балерина Екатерина Кухар, и многократный участник американских «Танцев со звездами» Макс Чмерковский.

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