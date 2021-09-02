Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма с семьей засветились вместе с телеведущей и актрисой Русланой Писанкой
Известный артист сейчас не только член жюри на шоу «Танці з зірками», но также ведущий дневной программы "Твій день", пишет Politeka.net.
Нередко на телеканал хореограф приглашает жену, Лилиану, и сына, Леона. Так, 2 сентября семья телеведущего посетила передачу и засветилась в прямом эфире вместе с коллегами Ямы - Русланой Писанкой и Ириной Ванниковой.
Соответствующее фото Лилиана разместила в своем Инстаграм.
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"Очень волнительно сегодня было.✅😅 ♥ ️🥰
Но, кажется, я справилась ... 🥳😍
Была гостьей на дневном шоу @tviyden_official, готовили наши любимые блюда.😍 ♥ ️🥰
- Бабагануш
- Луковые лепешки
- Мороженое из авокадо «Мохито» 🍧
- Банановые панкейки 🥞", - написала жена Ямы, и поинтересовалась, какой из рецептов ей разместить в Сети.
За 10 минут пост собрал сотни лайков и немного комментариев.
"Вкуснятина!👍😋😋😋Луковые лепешки🤪пожалуйста!🥳👏👏👏🥰Молодцы!💥💥💥", "Банановые панкейки", "Прекрасное фото👏👏👏", Всё было супер! Все по очереди! 🙏👍😍 Лилианочка, Вы, как всегда - неимоверная красотка, хозяюшка, муза Влада", - написали пользователи сети.
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