Украинский хореограф, судья «Танців з зірками» Влад Яма отправился с семьей и друзьями на отдых
Как пишет Politeka.net, перед стартом очередного сезона масштабного шоу, премьера которого запланирована на 5 сентября, Яма решил насладиться свободным временем. В Инстаграм он опубликовал видео, снятое в машине. Он заснял маленького сына Леона и любимую жену Лилию.
«Ну что, едем в секретное место. Ты рад? Ты рада?», - обратился артист к жене и сыну.
«Да! Класс! Нас ждут большие дела!», - ответила ему счастливая жена, добавив, что они захватили с собой три пары сапог.
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Позже выяснилось, что звездное семейство отправилось отдыхать в «Дом Хаски». Это база отдыха, где туристы могут провести время с сибирскими хаски.
Добавим, что Влад Яма очень много времени проводит со своей семьей. Они с женой любят путешествовать как в пределах Украины, так и за границей. Так, совсем недавно семья отдыхала в Карпатах и США.
Напомним, что Владу Яме вызвали скорую помощь после еды в ресторане: "Может стоить жизни".
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