Український хореограф, суддя «Танців з зірками» Влад Яма звернувся до українців на честь свята
Як пише Politeka.net, в Instagram артист опублікував фото, на якому позував у джинсах і вишиванці.
"З Днем народження, рідна! Так, у нас неймовірно красиво, смачно, щиро, але головна цінність - все ж люди! Від душі вітаю всіх вас і бажаю, щоб у кожного якомога частіше з'являлися приводи пишатися і своїми досягненнями, і досягненнями Батьківщини! Що стосується моїх головних успіхів-це, звичайно, син. Плюс один українець) до речі, як мені у вишиванці?",- підписав фото артист.
У коментарях йому залишили масу приємних слів.
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"Найкращий", "Влад, вам добре у вишиванці! Пасує! Вам все пасує. Виглядайте супер класно!", "Вишиванка дуже підходить. Так і ходи", "дуже хороші слова! І у вишиванці чудовий вигляд!", "Дуже прекрасний, дуже!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Влад Яма засвітився в компанії відомого спортсмена із золотою медаллю: "наблизився впритул".
Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями в Греції змусила українок пишається собою:"найкрасивіші дівчата в світі".
Також Politeka писала, що дружина Влада Ями в крихітному бікіні змусила чоловіка говорити по-котячі: "можу собі дозволити".