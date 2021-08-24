Владу Ямі з "Танців з зірками" стало зле через помилку в меню одного із закладів, в якому він проводив час
Знаменитий українських хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» розповів про неприємний випадок, який стався з ним напередодні Дня Незалежності. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Яма розповів, що напередодні ввечері зустрівся зі своїм давнім другом. Вони сиділи в ресторані і спілкувалися, після чого танцюрист благополучно дістався додому і ліг спати.
"Але через годину прокинувся ... тисне на очі зсередини", - написав Яма, опублікувавши фото зі своїм розпухлим обличчям і почервонілим оком.
Як з'ясувалося, у танцюриста почалася сильна алергічна реакція.
"Ще хвилин 5 реально думав їхати за кермом в лікарню, щоб не будити своїх. Але потім відчув, що горло теж набрякає...дихати стає некомфортно...Загалом мій набряк Квінке №3. Далі - швидка. Адреналін. Антигістамінне", - поділився своїми пригодами артист.
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Він пояснив, що в меню закладу була вказана карамель, проте замість неї в страві виявився мед, через який Яма опинився в небезпеці.
"У закладі вибачилися і пообіцяли зробити висновки. Хоча така помилка іноді може коштувати життя", - підкреслив танцюрист.
Він додав, що завдяки професіоналізму лікарів вже наступного дня він був на ногах, і зміг відсвяткувати День Незалежності України.
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