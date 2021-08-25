Відомий хореограф і суддя "Танці з зірками" Влад Яма публічно став на коліна перед ведучою Лесею Нікітюк

Як передає Politeka.net, Влад Яма є популярним танцюристом і хореографом. Він прославився своєю участю на шоу "Танці з зірками", після чого став суддею цього проєкту. Сам танцюрист починав з балету Олени Коляденко, в якому зміг проявити свій талант. Зараз хореограф активно веде соціальні мережі і радує шанувальників своєю творчістю і моментами з життя.

Цього разу Влад Яма поділився новою фотографією на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно хореограф оголосив про те, що він продовжить бути суддею в "Танці з зірками". Влад Яма часто бере участь як запрошений гість у різних шоу. На фото видно, як він стоїть на колінах без футболки перед телеведучою шоу "Хто зверху?" Лесею Нікітюк.

"Секретний кадр", підписав фото хореограф.

Після цього, Влад Яма поділився пам'ятним фото з весілля зі своєю дружиною - Лілією.

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