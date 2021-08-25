Відомий хореограф і суддя "Танці з зірками" Влад Яма публічно став на коліна перед ведучою Лесею Нікітюк
Як передає Politeka.net, Влад Яма є популярним танцюристом і хореографом. Він прославився своєю участю на шоу "Танці з зірками", після чого став суддею цього проєкту. Сам танцюрист починав з балету Олени Коляденко, в якому зміг проявити свій талант. Зараз хореограф активно веде соціальні мережі і радує шанувальників своєю творчістю і моментами з життя.
Цього разу Влад Яма поділився новою фотографією на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно хореограф оголосив про те, що він продовжить бути суддею в "Танці з зірками". Влад Яма часто бере участь як запрошений гість у різних шоу. На фото видно, як він стоїть на колінах без футболки перед телеведучою шоу "Хто зверху?" Лесею Нікітюк.
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"Секретний кадр", підписав фото хореограф.
Після цього, Влад Яма поділився пам'ятним фото з весілля зі своєю дружиною - Лілією.
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