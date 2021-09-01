Украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал сына, рассказав о будущем

Как пишет Politeka.net, Влад Яма женился в 2015 году на красотке Лилии. У пары есть пятилетний сын Леон. Влад на 1 сентября решил вспомнить, как он выглядел в детстве и показал наследника.

Влад в Инстаграм опубликовал свое фото, где совсем маленький. На снимке Яма улыбался, держа в руках "Букварь". Мальчик был в пиджаке, стоя у книжных полок. На втором фото уже был сын Леон. Мальчик с короткой стрижкой улыбался, смотря в камеру.

"365 дней блондин с другой фото станет первоклашек ... Слезы появляются от одной мысли ...", - написал Влад.

Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии:

"Влад, вы просто молодец и вы для меня пример целеустремлённости", "Наши поздравления с первоклашкой. Кайфовый малый", "Очень похожи".

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