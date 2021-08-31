Украинская гимнастка и фаворитка Влада Ямы с "Танців з зірками" Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова является известной украинской спортсменкой. Она также является бронзовой призеркой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и многократной чемпионкой мира. В конце 2017 года родила сына Романа от украинского олигарха-беглеца Александра Онищенко.
Как пишет Politeka.net, в новом посте в Инстаграм Ризатдинова показала нежное видео, на котором запечатлена с сыном и поделилась размышлениями.
Гимнастка рассказала, что в раннем детстве обожала дето, за возможность отдохнуть с родителями, но когда стала немножко старше, такая возможность пропала – тренера не отпускали на продолжительный отдых.
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«Ведь тот, кто не растет — стоит на месте или двигает назад. В этот период лето начало ассоциироваться у меня со сборами в Алуште. Это была настоящая каторга: 3 тренировки в день, 4 взвешивания, утренняя тренировка начиналась в 6:15. В таком режиме мы проводили несколько недель», - рассказала спортсменка.
Но теперь перемены сезонов она уже не ощущает так сильно.
«Сейчас эта граница между сезонами полностью стерлась. Время пролетает со скоростью света в делах и заботах. И лето уже не чувствуется как раньше», - отметила Ризатдинова.
Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова неожиданно заняла место Осадчей.
А еще Politeka писала, что фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова хвастнула гибкостью прямо в кровати.
Также Politeka сообщала, что фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" показала себя на тренировке и вдохновила украинцев.