Бронзовая призер Олимпийских игр и участница шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова заменила Осадчую в программе "Светская жизнь"

Как пишет Politeka.net, недавно неизменная ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая в третий раз стала мамой. Пока телеведущая наслаждается материнством, в программе ее заменили известные звезды украинского шоу-бизнеса. Так, в новых выпусках "Светской жизни" появятся солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и певица Наталья Могилевская.

На официальной странице "Светской жизни "рассказали, что ведущей выпуска о забеге" THE COLOR RUN UKRAINE 2021", который состоялся 29 августа на Троицкой площади в Киеве, стала спортсменка Анна Ризатдинова.

"Я, Анна Ризатдинова, только ради "Светской жизни" готова вновь окунуться в мир спорта", - сказала участница "Танців з зірками".

Ризатдинова взяла интервью у каратиста, бронзового призера ХХХИИ Олимпиады в Токио Стаса Горуны, ведущего Анатолия Анатолича, телеведущей Александры Лободы и других звезд, которые приняли участие в забеге.

Ранее Politeka писала, что "Светская жизнь" Кати Осадчей тайком сняли реакцию мужа Джамалы на ее триумф: "Можно вечно смотреть...".

Напомним, что Осадчей после рождения третьего ребенка нашли замену в "Светской жизни", интрига раскрыта: кто появится вместо Кати.

A еще Politeka сообщала, что Могилевская показала "помолодевшую" Ротару и пококетничала с Шевченко, заняв место Осадчей: яркие кадры.