Співачка Джамала виступала на концерті, присвяченому 30-річчю Незалежності України

Програма Каті Осадчої "Світське життя" вели зйомку з заходу. У кадр потрапив чоловік Джамали, підприємець Бекір Сулейманов, який спостерігав за виступом коханої. Реакцію Бекіра зняли жуналісти, поділившись кадрами в Instagram, передає Politeka.net.

Молодий чоловік дивився, як співає його дружина, на великому екрані, знімаючи все на телефон. Бекір не відводив погляду від Джамали. Остання, до речі, співала дуетом з відомим італійським артистом Андреа Бочеллі, який особисто її вибрав для участі в цьому концерті.

"Можна вічно дивитися на воду, вогонь і чоловіків, які пишаються своїми жінками", - йдеться в підписі до кадрів.

Варто відзначити, Сулейманов на 8 років молодший за свою дружину. Одружилися вони в 2017 році і за цей час встигли обзавестися двома дітьми. Старший син пари народився в 2018 році і отримав татарське ім'я Емір-Рахман. А влітку 2020-го на світ з'явився його братик, якого назвали Селім-Гірай.

Про чоловіка Джамали відомо небагато. Тільки те, що він є кримським татарином і народився в Сімферополі. Здобувши освіту в КНУ імені Тараса Шевченка і закінчивши курси в Київській школі економіки, зараз працює економістом, а також бере участь у соціально-політичних проектах з вирішення проблем кримськотатарської молоді.

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