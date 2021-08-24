Поки ведуча Катя Осадча насолоджується материнством, їй знайшли заміну в програмі "Світське життя"

Як повідомляє Politeka.net, днями відома телеведуча, єдина ведуча шоу "Світське життя" Катя Осадча народила третю дитину. І поки зірка насолоджується материнством, щойно виписавшись з пологового будинку, зйомки її програми тривають. Як і минулого разу під час пологів, Каті знайшли заміну – ведучими кількох випусків стали українські зірки.

Так, нещодавно в ролі ведучої виступила солістка групи Kazka Олександра Зарицька. Про це стало відомо з Instagram-stories програми. Саша знімала сюжет під час фестивалю "Еtніка", і як і Катя, брала інтерв'ю у знаменитостей. Героями її телесюжету стали Ольга Горбачова, Дар'я Білодід і Катя Павленко.

Відзначимо, що ймовірно ще одне зірковою ведучою програми замість Осадчої стане співачка Наталія Могилевська. У своїх сторіс артистка заінтригувала, що на один вечір приміряла роль ведучої зіркової програми, очевидно натякаючи на "Світське життя". Вона також запропонувала шанувальникам вгадати, про яку саме програму йдеться.

Нагадаємо, Могилевська оригінально пригадала Ірині Білик про її сварку з Осадчою: "На, бий".

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