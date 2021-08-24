Пока ведущая Катя Осадчая наслаждается материнством, ей нашли замену в программе "Світське життя"

Как сообщает Politeka.net, на днях известная телеведущая, единственная ведущая шоу "Світське життя" Катя Осадчая родила третьего ребенка. И пока звезда наслаждается материнством, только что выписавшись из роддома, съемки ее программы продолжаются. Как и в прошлый раз во время родов, Кате нашли замену – ведущими нескольких выпусков стали украинские звезды.

Так, недавно в роли ведущей выступила солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Об этом стало известно из Instagram-stories программы. Саша снимала сюжет во время фестиваля "Еtника", и, как и Катя, брала интервью у знаменитостей. Героями ее телесюжета стали Ольга Горбачева, Дарья Билодид и Катя Павленко.

Отметим, что вероятно еще одно звездной ведущей программы вместо Осадчей станет певица Наталья Могилевская. В своих сторис артистка заинтриговала, что на один вечер примеряла роль ведущей звездной программы, очевидно намекая на "Світське життя". Она также предложила поклонникам угадать, о какой именно программе идет речь.

Напомним, Могилевская оригинально припомнила Ирине Билык о ее ссоре с Осадчей: "На, бей".

Как сообщала Politeka, Осадчая показала, чего ждать от Кароль, Поляковой и других звезд на концерте ко Дню Независимости: первые кадры.

Также Politeka писала, что Осадчая "затосковала" по беременному животику, показав милые кадры: "Чудесная, как ангел".