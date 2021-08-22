Телеведущий Юрий Горбунов показал, как его старший сын принимает новорожденного
Трогательный снимок шоумен разметил на личной странице в Инстаграм, передает Politeka.net,
19 августа у телеведущей «Светской жизни» Кати Осадчей и ее супруга Юрия Горбунова родился еще один сын. У супругов есть еще один общий ребенок – 4-летний Иван.
Счастливый отец решил показать публике, как Ваня принимает младшего братика.
На фото новорожденный лежит на белоснежной постели, а старший мальчик нежно трогает его по головке.
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«Привет братик !! Наши мальчики знакомятся!», - сообщил Юрий Горбунов.
Пользователи сети не стали скупиться на комплименты и оставили много теплых слов. Многих заинтересовало, как назвали сыночка.
"Привет новый житель))) пусть тебе сопутствуют удача, вера и здоровье))))",
"Как назвали малыша?",
"Мило и все-таки как назвали кроху?", - спрашивают в сети.
Отметим, что у Кати Осадчей трое сыновей: Илья от первого брака, 4-летний Иван и родившейся малыш.
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