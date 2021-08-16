Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап), показал необычное фото с Юрием Горбуновым
Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко стал популярным не только исполнителем, но и продюсером, занявшись раскруткой Нади Дорофеевой, Мишель Андраде и других украинских звезд. Также Потап решил попробовать себя в качестве актера, поделившись в Инстаграм забавным фото.
На новом снимке Алексей был в образе священника, с большой цепочкой и головным убором, а на лице была большая борода. Рядом стоял Юрий, который играл роль тамады.
"Не отпускает меня эта роль. Скажені сусіди. Юрий Горбунов", - подписал фотографию Потапенко.
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Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:
"Я уже подумал, что Николаев пластику сделал по омоложению", "Очень идет...))) Все еще может быть! НК в поле матушки - сомнительно", "Ходит по пятам покаяние", "Вам реально эти роли к лицу", "Отец Потап, когда можно на исповедь записаться….", "Если не отпускает,значит проповедуй. Это твоё".
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