Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), муж Насти Каменских, удивил внешностью своих поклонников

Украинский артист с ранних лет занимается творчеством, хотя, по настоянию родителей, был вынужден получить два образования, передает Politeka.net.

Так, рэпер отучился на учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины, а также получил степень магистра экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита в Киевском национальном экономическом университете.

Все же свою жизнь в итоге Потап связал с музыкой. С 2000-х годов его имя узнали все украинцы.

Конечно, с тех лет внешность певца сильно изменилась, а пользователи сети не устает это замечать.

На новом фото Потап сделал селфи в очках и кепке, сверкнув седой бородой.

"Вернуться к своему делу! 🇺🇦", - подписал снимок рэпер.

Публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Седой Потап….я старею 😢😢", "Дедушка Потап", "Небритость старит лет на 20", "Братишка что-то ты постарел!!!!", "Лёха,совсем седой...отличное фото!", "Ужасно... Если отращивать щетину нужно уметь ухаживать за ней", "Узнал я тебя, старик", - написали пользователи сети.