Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), муж Насти Каменских, удивил внешностью своих поклонников
Украинский артист с ранних лет занимается творчеством, хотя, по настоянию родителей, был вынужден получить два образования, передает Politeka.net.
Так, рэпер отучился на учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины, а также получил степень магистра экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита в Киевском национальном экономическом университете.
Все же свою жизнь в итоге Потап связал с музыкой. С 2000-х годов его имя узнали все украинцы.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
Дан Балан после скандала Кароль в Одессе приехал туда с двумя блондинками: "Я бы тоже хотела"
"Большие соболезнования семье": остановилось сердце украинского врача
Найдено тело участницы популярного украинского шоу: первые детали преступления
Ушла из жизни звезда «Москва слезам не верит» и «Папиных дочек»: подробности трагедии
Конечно, с тех лет внешность певца сильно изменилась, а пользователи сети не устает это замечать.
На новом фото Потап сделал селфи в очках и кепке, сверкнув седой бородой.
"Вернуться к своему делу! 🇺🇦", - подписал снимок рэпер.
Публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.
"Седой Потап….я старею 😢😢", "Дедушка Потап", "Небритость старит лет на 20", "Братишка что-то ты постарел!!!!", "Лёха,совсем седой...отличное фото!", "Ужасно... Если отращивать щетину нужно уметь ухаживать за ней", "Узнал я тебя, старик", - написали пользователи сети.
Напомним, Потап с окровавленным лицом напугал украинцев, появилось фото
А еще Politeka писала, что Потап и Каменских засветились на отдыхе, заставив говорить о себе
Также Politeka сообщала, что поседевший Потап хвастнул развлечениями на отдыхе за границей