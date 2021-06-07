Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) поразил внешним видом

Артист много лет занимается развитием музыкальной карьеры, передает Politeka.net. Каждый раз певец старается удивить своих поклонников.

В этот же раз Потап ошарашил внешним видом. Соответствующее фото рэпер опубликовал в своем Инстаграм.

Звезда предстал с окровавленным лицом и рубашке из мешковины.

"Со мной на съёмках #экзорцизм происходили странные вещи .... #птп", - написал артист.

В таком образе певец предстал в своем новом клипе на песню "Экзорцизм". По словам рэпера, песня основана на его собственной истории любви, которая его обновила и сделала сильнее. Это чувство исцеляет и очищает, именно поэтому композиция носит такое название.

В преддверии премьеры Потап интригует своих поклонников новыми кадрами своего клипа.

Всего за 15 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Настюха жесткая", "Я тоже с брекетами🙌😉🙃", "Алексей, с вами все в порядке?Я за вас переживаю!😮", "За что?😮😮", "Наверное кровь детей пил?)", "Вечеринка удалась наверное бухать надо меньше", "Жесть", - написали пользователи сети.

Отметим, ранее Потап показал другой кадр, сделанный во время съемки клипа. Певец предстал в компании стройной блондинки в кружевном белье, которая к нему прижалась. Моделью оказалась фотограф Анастасия Король.

"Ждете, как я его жду?", - написал рэпер, говоря о своей новой видеоработе.

Напомним, Потапа обняла стройная блондинка в кружеве, неожиданное фото: "Никогда не думала, что..."

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