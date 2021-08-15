Популярный музыкант Потап показал своё чувство стиля на новой фотографии в сети

Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является знаменитым украинским продюсером и композитором. Также, ранее он участвовал в дуэте с Настей Каменских, и в группе "MOZGI". Стоит отметить, что с 2019 года Потап объявил, что женился на исполнительнице Насте Каменских. Потап активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз Потап поделился новой фотографией на своей странице в Инстаграм. На снимке он в полный рост показывает во что одет. На нем белые шорты и рубашка с ярким принтом, надетая на футболку. Также свой образ Потап дополнил темно-зеленой шляпой с черной лентой.

"Прямо вверх!", подписал фото Потап.

Поклонники отметили интересный стиль Потапа и завалили его приятными словами в комментариях: "Красивый человек! Шляпки прям стиль родной!", "Не брейся! Так ты выглядишь более красивым", "Майор Потап или «продюссер который смог»".

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