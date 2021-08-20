Известная телеведущая Катя Осадчая после родов третьего ребенка сразу появилась на прямом эфире
Как передает Politeka.net, на днях у Кати Осадчей и Юрия Горбунова родился сын. Теперь телеведущая является матерью 3 детей. Как известно, в феврале 2017-го года супруги публично заявили о том, что они находятся в браке. В том же году у них родился сын Иван, которому сейчас 4 года. Звездная пара активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз, Катя Осадчая объявила у себя в Инстаграм-сториз о том, что уже на следующий день после родов третьего сына она выходит на эфир "Сніданок з 1+1".
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Также ведущая показала себя, после эфира.
На аккаунте программы "Сніданок з 1+1" вчера появилась публикация с тем, что к ним придет на эфир Катя Осадчая. Среди комментариев разгорелось негодование у пользователей сети
Пользователи сети оставили множество негативных комментариев под новостью:
"Счастье любит тишину! не зачем всю свою жизнь выставлять на всеобщее обозрение."
"Вы уже не знаете как сделать сенсацию, хотя тысячи рожают и не боятся показать малыша, а Вы опять со спинки будете показывать ??? 1+1 уже не знают как поднять рейтинг, если до такого дошли. Всего навсего хорошая ведущая, какой смысл в показе, показать как рожают богатые и знаменитые??? Так нас нечем удивлять , покажите как обычные женщины , не знаменитые рожают, в каких больницах … ",
"А зачем на второй день после родов бежать в студию????".
Ранее сообщалось, Осадчая после тайных родов рассекретила пол третьего ребенка, первое фото: "Счастье-то какое"
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