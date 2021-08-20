Известная телеведущая Катя Осадчая после родов третьего ребенка сразу появилась на прямом эфире

Как передает Politeka.net, на днях у Кати Осадчей и Юрия Горбунова родился сын. Теперь телеведущая является матерью 3 детей. Как известно, в феврале 2017-го года супруги публично заявили о том, что они находятся в браке. В том же году у них родился сын Иван, которому сейчас 4 года. Звездная пара активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз, Катя Осадчая объявила у себя в Инстаграм-сториз о том, что уже на следующий день после родов третьего сына она выходит на эфир "Сніданок з 1+1".

Также ведущая показала себя, после эфира.

На аккаунте программы "Сніданок з 1+1" вчера появилась публикация с тем, что к ним придет на эфир Катя Осадчая. Среди комментариев разгорелось негодование у пользователей сети

Пользователи сети оставили множество негативных комментариев под новостью:

"Счастье любит тишину! не зачем всю свою жизнь выставлять на всеобщее обозрение."

"Вы уже не знаете как сделать сенсацию, хотя тысячи рожают и не боятся показать малыша, а Вы опять со спинки будете показывать ??? 1+1 уже не знают как поднять рейтинг, если до такого дошли. Всего навсего хорошая ведущая, какой смысл в показе, показать как рожают богатые и знаменитые??? Так нас нечем удивлять , покажите как обычные женщины , не знаменитые рожают, в каких больницах … ",

"А зачем на второй день после родов бежать в студию????".

Ранее сообщалось, Осадчая после тайных родов рассекретила пол третьего ребенка, первое фото: "Счастье-то какое"

Также, Горбунов в роддоме поразил первыми кадрами с сыном: "Невероятное ощущение перерезать пуповину"

Politeka рассказывала, Осадчая перед родами пожаловалась, что не может улететь из Украины: "Особенно грущу..."



