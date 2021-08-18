Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая недавно устроила роскошный праздник в честь рождения малыша

Знаменитая семья ведущих Юрия Горбунова и Кати Осадчей отпраздновали в семейном кругу и с близкими друзьями скорое появление на свет их малыша. Совсем скоро пара снова станет родителями и в честь этого они устроили дома стильную вечеринку.

Пара весьма успешна в шоу-бизнесе, причем оба телеведущие часто пересекаются в разных проектах и всегда в центре событий. Поскольку звезды стараются быть на публике большую часть времени, чтобы охранять личное пространство вне камер, они выбрали дом в частном секторе.

Катя Осадча и Юрий Горбунов живет под Киевом, в коттеджном городке “Солнечная долина”, которая расположена в селе Романков (3 км на юг от Киева). Причем место это закрытого типа, с собственной службой безопасности, а дома на продажу в коттеджном городке стартуют в от 13 до 42 млн грн. в зависимости от площади и размера участка.

Ближайшими соседями пары стали известные певец с певицей – Потап и Настя Каменских, которые уже много лет дружат семьями и также посетили вечеринку Катерины и Юрия.

Как можно заметить, во дворе роскошного дома также есть старый хвойный лес, благоустроенный парк, декоративное озеро, вся необходимая инфраструктура.

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