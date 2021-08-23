Известная артистка Ирина Билык появилась на светском мероприятии и ответила на шутку Могилевской

Вчера вечером состоялся крупный концерт в честь «национальных легенд» в Мариинском дворце. Сразу после выступления звезды отправились на Михайловскую площадь. Там прошел концерт «Ковчег», где Могилевская заменила Катерину Осадчую и провела несколько интервью для «Светской жизни».

Не обошлось без неловких моментов. С иронией во время беседы с Ириной Билык Могилевская отшутилась:

«Сегодня я вместо Кати. Вот, на, бей. Можешь бить микрофон, он не мой, я за него не плачу».

Билык сдержанно ответила: «Ой, ты знаешь, мы уже давно не выясняем отношения с Катей».

Стоит отметить, что история с микрофоном, о котором вспомнила Могилевская, не так проста. Раньше во время интервью обозленная Билык вместо ответа на вопрос украинской телеведущей Катерины Осадчей разбила ей микрофон.

Инцидент произошел на благотворительном аукционе. Тогда Билык на глазах у всех выхватила микрофон из рук Осадчей и разбила его об пол. Артистка обозлилась на вопрос о гонораре, который получила за участие в агит-туре за Юлию Тимошенко.

"Мне стали задавать очень личные вопросы, о деньгах. Так что не оставалось ничего другого, как забрать микрофон и разбить его. Думаю, этот случай должен быть примером для всех, кого обижают", - так раньше оправдалась Билык.

Тогда Осадчая не осталась в долгу и заявила, что Билык в очередной раз продемонстрировала, насколько беспомощные прежние иконы украинского шоу-бизнеса.

«Когда звезда не в состоянии отвечать, почему она агитирует своих фанов голосовать то за одного, то за другого политика, и сколько она на этом зарабатывает, - это непрофессионально для артиста", - рассказывала ранее Катерина.

Напомним, Билык после развода засветилась с экс-любовником, повторив сцену из "Титаника": "Что бы это значило?".

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