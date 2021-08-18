51-летняя украинская певица Ирина Билык откровенно рассказала, что не считает себя красивой

Как пишет Politeka.net, недавно народная артистка Украины Ирина Билык пережила очередное расставание с российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, который был пятым мужем Билык. Пара долгое время прожила вместе и даже завела сына Табриза, которого им родила суррогатная мать.

По словам самой Билык, они разошлись из-за того, что Аслан редко приезжал в Украину, а жить на две страны певица не смогла.

В своем Instagram Билык призналась, что на самом деле не считает себя красивой и не знает почему.

"Мне очень часто говорят, что я красива, а я никогда так не считала ...Что это? Комплексы с детства или последствия неудачных отношений с бывшими? А как думаете вы?",- размышляет звезда.

На публикацию Билык откликнулся певец Александр Пономарев, который написал Ирине, что она"очень красивая". Поклонники также поддержали своего кумира и написали много приятных комментариев.

"Вы очень красивая! И внешне и внутренне! Ваши песни и доброе сердце - вот самая главная ваша красота! Вы очень женственная!", "Вы очень красивая 😍 одна единственная ❤️ ", " 😍 Ирина, Вы красавица с красивой, светлой и доброй душой ✨❤️ ", " вы самая красивая женщина в мире! 😍 ", "Ирина, вы очень красивая! ❤️🔥❤️❤️❤️", - пишут в сети.

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